Mercedes-AMG inaugurato il nuovo showroom ad Affalterbach

Da oggi i clienti Mercedes-Amg potranno ritirare la loro auto nel punto vendita inaugurato ad Affalterbach, storica sede del reparto sportivo della Stella. Il nuovo showroom dedicato alle consegne, da oltre 700 metri quadrati, è stato completamente riprogettato con un design che riflette la vocazione al lusso e alle prestazioni del brand AMG.

Non a caso, il pavimento è in asfalto colato, mentre gli interni sono rivestiti con materiali di alta qualità dai caratteristici colori AMG. È diviso in due parti: quella denominata "Paddock Club" punta sul legame col motorsport, ed in particolare con la Formula 1, è riservata ai modelli più sportivi come la Mercedes-AMG GT Black Series da 730 Cv. La seconda parte, "Business Lounge", è invece dedicata ai modelli meno estremi di Amg e permette la consegna contemporanea fino a tre veicoli. La nuova customer experience prevede, nel giorno prescelto per il ritiro, la possibilità per i clienti di mangiare nell'AMG Private Lounge, oltre all'esplorazione dei modelli più recenti nello showroom. Un aspetto interessante è quello di poter effettuare un tour nel reparto dove vengono assemblati i motori.

L'effettiva consegna del veicolo in sede, al momento possibile solo per i clienti tedeschi, avverrà sotto il motto "Unboxing your Star". Il nuovo punto vendita di Affalterbach è solo l'atto più recente del programma di espansione della rete mondiale di AMG, concepito per avvicinare ulteriormente fan e clienti. In aggiunta agli oltre 600 AMG Performance Center sparsi nel mondo e al primo AMG Experience Center creato all'interno del Zhejiang International Circuit in Cina, la rete di vendita mondiale comprende ora anche sei AMG Brand Center. Il più recente è stato aperto a Seoul, in Corea del Sud, all'inizio di settembre. Gli altri Brand Center AMG si trovano a Danzica (Polonia), Pechino e Shanghai (Cina), Sydney (Australia) e Tokyo (Giappone). A margine dell'inaugurazione dello showroom di Aaffalterbach, Philipp Schiemer, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-AMG, ha dichiarato: "Il nostro nuovo concept renderà ancora più speciale il momento della consegna di una Mercedes-AMG. Con la nuova sala consegne ad Affalterbach" - prosegue Schiemer - "creiamo un ambiente emozionante perfettamente allineato all'atmosfera speciale del primo contatto dei nostri clienti con la loro nuova auto da sogno. Il nuovo spazio aumenta la nostra capacità di consegna e ora può rendere possibile questo momento speciale per ancora più clienti AMG". Per poi concludere: "Il nostro obiettivo è rendere questa esperienza disponibile in diverse nazioni".