ALD, acquisisce Fleetpool per mobilità in abbonamento

ALD Automotive ha acquisito Fleetpool, una delle principali società tedesche di noleggio auto in abbonamento, assieme al suo portafoglio di 10 mila veicoli. L'operazione consentirà ad ALD di sviluppare rapidamente servizi digitali di mobilità in abbonamento ed espandere la sua offerta commerciale in tutta Europa. Fleetpool è la principale società tedesca di noleggio di veicoli in abbonamento indirizzato a privati, dipendenti e aziende e opera attraverso una avanzata piattaforma digitale. Creata nel 2008 per rispondere alla domanda di servizi di noleggio auto a medio termine, Fleetpool è attualmente l'unico grande operatore di servizi di mobilità in modalità 'subscription' in Germania e si rivolge ai clienti attraverso strategie multimarca e white label.

Grazie all'esperienza di Fleetpool, ALD potrà ora ampliare la propria offerta di noleggio auto in abbonamento per privati e aziende e offrire un nuovo servizio per i partner che vogliono diversificare il proprio modello di marketing. L'accordo è destinato a coinvolgere oltre 10 paesi europei entro il 2026.

"La nostra attenzione si concentra verso acquisizioni che possano rafforzarci nel segmento flessibile del noleggio full service - ha dichiarato Tim Albertsen, CEO di ALD - e l'esperienza e il know-how di Fleetpool ci consentiranno di poter contare su una tecnologia all'avanguardia per accelerare lo sviluppo dei servizi in abbonamento per i nostri clienti e partner in Europa". L'acquisizione sarà definitivamente completata una volta ricevuto il via libera da parte dell'Autorità tedesca per la concorrenza.

"Fleetpool è un pioniere nei servizi di noleggio auto in abbonamento - ha dichiarato Gert Schaub, fondatore e CEO di Fleetpool - e ha messo a in campo un'attività che ha ottenuto successo fin dall'inizio, senza la necessità di fare ricorso a capitale di rischio. Con ALD abbiamo trovato il partner ideale e la perfetta combinazione tra la nostra esperienza in materia di noleggio in abbonamento e la potenza di un colosso della mobilità internazionale".