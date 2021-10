CarNext, market digitale auto usate entra in Constellation

CarNext, marketplace digitale B2B e B2C di auto usate leader in 22 aree geografiche in Europa, è entrato a far parte della 'galassia' del Constellation Automotive Group che è il più grande marketplace digitale di auto usate integrato verticalmente nel Continente.

L'unione di CarNext e Constellation - si legge nella nota odierna - dà vita al più grande marketplace digitale di auto usate in Europa, con vendite di oltre 2,5 milioni di auto all'anno per un valore lordo (GMV) di 21 miliardi di euro.

Leader nel mercato digitale europeo dell'usato, Constellation opera attraverso i tre marketplace completamente digitali BCA, Cinch e WeBuyAnyCar.

BCA, primo marketplace Business-to-Business (B2B) di auto usate completamente digitale in Europa, che commercializza ogni anno quasi 1,7 milioni di auto in 14 paesi europei attraverso la piattaforma d'asta online e l'app per conto di concessionari, produttori di auto, società di leasing, banche e altri clienti corporate.

Cinch, il principale marketplace online Business-to-Consumer (B2C) di auto usate del Regno Unito che sta trasformando il modo in cui i consumatori acquistano auto di seconda mano, consentendo loro di completare il processo interamente online su migliaia di veicoli. Cinch è stato lanciato 12 mesi fa ed è rapidamente diventato il più grande operatore esclusivamente on-line nel Regno Unito e a più alto tasso di crescita.

WeBuyAnyCar, la principale piattaforma Consumer-to-Business (C2B) di acquisto di auto online nel Regno Unito, che fornisce ogni anno oltre 16 milioni di valutazioni di auto usate e permette a circa 600.000 consumatori ogni anno di vendere la propria macchina online in modo rapido ed efficiente. Questi operatori digitali sono supportati dalla più estesa e integrata infrastruttura di dati e tecnologia, ricondizionamento delle auto, produzione di immagini, stoccaggio e rete di trasporto in tutta Europa.

"CarNext è un'ottima scelta per Constellation - ha commentato Sophie Krishnan, chief executive officer di CarNext - e sono entusiasta di unirmi al Gruppo. CarNext si concentra sul permettere ai clienti di trovare, finanziare, acquistare o vendere totalmente online un'auto usata attraverso un sito di cui si possono fidare. Il margine di crescita nei nostri principali mercati europei è eccezionale e far parte di Constellation ci permetterà di accelerare il nostro sviluppo e costruire il leader nel mercato".

Si prevede che CarNext, già uno dei principali marketplace B2C e B2B dell'Europa continentale, raggiunga volumi annuali di 40.000 auto nel 2021 attraverso il marketplace digitale B2C e 210.000 auto con la piattaforma d'asta digitale B2B. CarNext beneficia anche di un accordo di fornitura a lungo termine per 250.000 auto usate di alta qualità all'anno da LeasePlan, una delle più grandi società di leasing auto del mondo, da vendere attraverso i suoi marketplace B2C e B2B. La piattaforma d'asta digitale B2B di CarNext opera in 22 paesi attraverso una rete di partner acquirenti. Il mercato B2C di CarNext è già presente in sette dei più grandi mercati europei.

L'aggiunta di CarNext espande il modello di marketplace C2B, B2B e B2C integrato verticalmente di Constellation in sette tra i maggiori paesi europei e consente al Gruppo di raggiungere una portata senza precedenti, con volumi attuali annui di oltre 100.000 auto per il marketplace B2C, 2 milioni di auto per il marketplace B2B e 600.000 attraverso il marketplace C2B.

I marketplace, la tecnologia, i dati e le infrastrutture di Constellation costituiscono già la spina dorsale del mercato delle auto usate in Europa. L'acquisizione di CarNext permetterà a Constellation di combinare gli analitycs di CarNext e i dati storici sulle transazioni di auto usate in Europa con quelli di Constellation, costituendo il database principale sulle auto usate in Europa.