Volkswagen gamma elettrica ID, agosto calano vendite in Cina

Dopo una leggera ripresa in luglio, le vendite in Cina del quartetto dei modelli elettrici Volkswagen ID.4X, ID.4 Crozz, ID.6X e ID.6 Crozz hanno fatto registrare una nuova diminuzione in agosto, confermando che il successo per questa gamma nel vasto mercato locale tarda ad arrivare. Lo riferisce il sito Gasgoo.com, sulla base dei dati della China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC): in agosto sono state complessivamente 4.833 le ID di fabbricazione locale ad essere immatricolate, in calo del 4,22% rispetto a luglio.

Tra le quattro Volkswagen ID prodotte in Cina qui, solo la ID.6 Crozz sono aumentate ed hanno contribuito a portare il totale deile registrazioni assicurative - e quindi delle vendite - tra gennaio e agosto a 15.645 unità.

Nel dettaglio la ID.4X è stata scelta nel 2021 da 6.728 clienti cinesi, la ID.4 Crozz da 5.390 utenti, mentre la ID.6X e la ID.6 Crozz che sono arrivate nelle concessionarie solo in luglio hanno totalizzato rispettivamente 2.066 e 1.461 unità.

Dall'analisi di Gasgoo.com emerge che in agosto solo due città hanno visto registrazioni della Volkswagen ID.4 Crozz superiori a 100 unità: Changchun, dove si trova la fabbrica FAW Vw, che ha immatricolato 196 unità, e Beijing con 151 auto.

Seguono Xiamen (63), Shanghai (63) e Tianjin (61).