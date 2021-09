Nasce Leasys Pro, noleggio lungo termine per veicoli commerciali

Nasce Leasys Pro, la nuova formula di noleggio a lungo termine dedicata ad aziende, piccole e medie imprese e liberi professionisti, che permette di guidare un veicolo commerciale, anche già allestito, e pronto per la gestione del proprio business. Leasys Pro - si legge in un comunicato - unisce i vantaggi del noleggio a lungo termine alla praticità dei tanti veicoli commerciali disponibili: Fiorino, Doblò, Ducato, Jumper, Movano, Boxer, Partner, Berlingo, Combo.

Veicoli capienti e pratici, con capacità di carico e costi di gestione ridotti, ideali per il trasporto merci. Gli allestimenti, studiati su misura per rispondere alle diverse esigenze professionali, possono essere associati a qualsiasi veicolo commerciale scelto. Tra i tanti a disposizione, ve ne sono anche tre pensati per le esigenze specifiche di trasportatori, idraulici ed elettricisti. Inoltre, ogni allestimento può essere personalizzato e arricchito di ulteriori accessori, avvalendosi della consulenza specializzata di Leasys.

Leasys Pro include, inoltre, tutti i servizi necessari per guidare in assoluta tranquillità (coperture RCA, furto e incendio, riparazione danni, oltre a manutenzione ordinaria e straordinaria), senza contare gli ulteriori servizi quali l'assistenza stradale, la possibilità di richiedere una vettura sostitutiva, il cambio pneumatici illimitato il servizio di infomobilità I-Care e l'app UMove per la gestione dei servizi Leasys.