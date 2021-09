Cnh: Iveco e Nikola, intesa con Autorità portuali di Amburgo

Iveco (Cnh Industrial) e Nikola Corporation collaboreranno con le Autorità Portuali di Amburgo per i test e la successiva adozione di veicoli elettrici per applicazioni pesanti e la relativa infrastruttura di ricarica presso il Porto di Amburgo nel corso del 2022. Il memorandum d'intesa è stato firmato durante l'inaugurazione dell'impianto di produzione di Ulm, in Germania.

La prima fase prevede il test nel porto dei veicoli Bev di Nikola Tre per le operazioni di trasporto e logistica, insieme a soluzioni di ricarica a elevate prestazioni. Una seconda fase di più ampia portata della partnership di progetto vedrà la piena integrazione dei veicoli Bev nelle operazioni portuali e l'installazione dell'infrastruttura di ricarica e del servizio di assistenza in loco, inclusi i principali fornitori. I veicoli forniti per queste due fasi saranno la versione americana del Nikola Tre, dotati di autorizzazioni speciali per le operazioni all'interno del porto. "Amburgo persegue l'obiettivo di diventare una città sempre più attenta alle tematiche ambientali, nell'ambito della strategia di lungo termine dell'Unione Europea volta a raggiungere emissioni zero entro il 2050.Vediamo una grande corrispondenza tra le nostre esigenze e i camion, la cui produzione è in corso qui ad Ulm, al fine di raggiungere i nostri obiettivi", spiega Jens Meier, ceo delle Autorità portuali di Amburgo.