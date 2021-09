Hyundai, svolta idrogeno: entro 2040 su ogni veicolo

Hyundai Motor Group punta sull'idrogeno e annuncia un ambizioso piano che si realizzerà entro il 2040. Dal 2028 questo tipo di propulsione sarà proposta su tutti i veicoli commerciali, e successivamente arriverà anche su auto ad alte prestazioni, droni per consegne, mezzi di soccorso. Una vera rivoluzione, annunciata nel corso dell'evento online globale "Hydrogen Wave", nel quale il gruppo coreano ha reso nota l'introduzione di un sistema di celle a combustibile di nuova generazione - varianti da 100kW e 200kW - già nel 2023, che assicurano un dimezzamento dei costi, una riduzione del volume dei serbatoi del 30% e un raddoppio della potenza. Passi da gigante, che ridurranno il gap economico con gli altri tipi di motorizzazione, uno dei problemi che da sempre affligge l'idrogeno. Già entro la fine del decennio, infatti, Hyundai conta di portare il prezzo di un veicolo elettrico a celle a combustibile (FCEV) ai livelli di quello di omologo a batteria (BEV).

L'idrogeno è l'elemento più leggero e tra i più reattivi presenti in natura, e proprio queste peculiarità - assieme alla disponibilità pressoché infinita - lo rendono appetibile come fonte energetica, ma altrettanto complesso nella gestione.

Adesso Hyundai, che da vent'anni porta avanti studi in materia, fissa le date per l'introduzione dei propulsori a idrogeno su larga scala.

I primi a utilizzarlo, dal 2028, saranno i mezzi commerciali poi, via via, sarà la volta di tutti gli altri veicoli prodotti dalla Casa coreana, compresi auto ad alte prestazioni, droni per trasporto e mezzi di soccorso, fino ad arrivare nel 2040 quando la decarbonizzazione sarà completata. "Vogliamo contribuire a promuovere una società mondiale dell'idrogeno entro il 2040 - ha detto il Presidente del Gruppo, Euisun Chung, auspicando una stretta collaborazione tra i settori pubblici e privati di tutto il mondo - "e sarà una tecnologia disponibile per tutti".

Nel corso della presentazione è stato svelato anche un concept di auto sportiva, la Vision FK. Dotato di cella a combustibile e batteria elettrica, assicura un'accelerazione da 0 a 100 chilometri all'ora in meno di quattro secondi e un'autonomia di 600 chilometri.

Durante l'Hydrogen Wave, il Gruppo ha anche presentato il concept di "Trailer Drone", un sistema di trasporto di container alimentato a idrogeno in grado di funzionare in modo completamente autonomo. Attraverso lo sviluppo di veicoli commerciali a idrogeno, Hyundai promuoverà la completa transizione all'idrogeno dei sistemi logistici e di trasporto pubblico coreani.

I sistemi a celle a combustibile non saranno utilizzati solo per veicoli come il SUV NEXO, l'Elec City Bus e il camion a celle a combustibile XCIENT, ma hanno anche il potenziale per l'implementazione in diverse applicazioni , inclusi veicoli ad alte prestazioni, mobilità aerea urbana, robot , aerei e grandi navi e generazione di elettricità e riscaldamento per gli edifici. Per raggiungere questo obiettivo, il Gruppo sta pianificando di introdurre un sistema di celle a combustibile di nuova generazione nel 2023, a prezzi sensibilmente ridotti così da raggiungere, entro il 2030, la parte di costo tra veicoli elettrici e veicoli idrogeno.