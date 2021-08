Toyota: +465% utile primo trimestre a 897 miliardi di yen

(ANSA) - TOKYO, 04 AGO - Utile più che quintuplicato per la Toyota nel primo trimestre dell'anno fiscale 2021-2022 grazie alla graduale ripresa del mercato dell'auto ed i rapporti di cambio sulle valute favorevoli. Tra aprile e giugno il risultato netto si assesta a 897,8 miliardi di yen (circa 6,95 miliardi di euro), il 465% in più rispetto ai 158,8 miliardi di yen dello stesso periodo dell'anno precedente.

Malgrado la carenza di semiconduttori che ha riguardato l'intero indotto del comparto, la Toyota ha registrato un rialzo del fatturato del 72,5% a 7.940 miliardi di yen, lasciandosi alle spalle il peggio della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus.

Per l'intero anno fiscale la prima casa automobilistica mondiale ha mantenuto le stime invariate di un utile in crescita del 2,4%, a quota 2.300 miliardi di yen (17,7 miliardi di euro).

(ANSA).