Tucano Urbano, Mandelli Srl ne ha acquisito il controllo

La Mandelli S.r.l. ha acquisito il controllo di Tucano Urbano, rilevando le partecipazioni detenute dall'azionista di maggioranza Consilium SGR e da altri soci di minoranza. Tucano Urbano, costituita nel 1999, con sede a Peschiera Borromeo (Milano) e presente sui principali mercati europei, è tra gli operatori più importanti in Italia nel settore dell'abbigliamento e degli accessori per moto e scooter, con un fatturato 2021 previsto superiore a 15 milioni di euro.

L'offerta di prodotti di Tucano Urbano comprende sistemi di protezione dalle intemperie, abbigliamento, guanti, antipioggia, caschi e altri accessori dedicati prevalentemente ai motociclisti urbani.

Marco Biollo è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione e Diego Sgorbati, alla guida della società dal 2016, è stato confermato nella carica di Amministratore Delegato. "Mandelli e Tucano Urbano - hanno dichiarato Biollo e Sgorbati - sono realtà di grande successo e si completano vicendevolmente nelle rispettive competenze. Le sinergie tra le aziende permetteranno di realizzare un solido percorso di crescita e di ulteriore consolidamento sui mercati di riferimento". Il Gruppo di cui Mandelli s.r.l., fondato nel 1945 e con sede a Carate Brianza (MB), è attivo nel settore delle due ruote. Opera nel mercato europeo come produttore di biciclette e accessori a marchio Brera e abbigliamento e accessori per motociclisti, occupando complessivamente circa 250 dipendenti.

Il Gruppo prevede di chiudere l'esercizio 2021 con un turnover consolidato superiore a 60 milioni di euro.