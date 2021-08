Stellantis: volano ricavi semestre, +46%

(ANSA) - PARIGI, 03 AGO - Stellantis ha chiuso il primosemestre su base pro forma con margine dell'11,4% e ricavi netti pari a 75,3 miliardi di euro, in crescita del 46%. Tutti i segmenti sono positivi. La guidance per l'anno è stata alzata a circa il 10% di margine del risultato operativo rettificato. E' quanto si legge in una nota diffusa dal colosso automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Psa. Il risultato operativo rettificato pro forma è di 8,6 miliardi di euro, con 11,4% di margine. Margine record per il Nord America al 16,1%. Forte avvio del piano di sinergie, con 1,3 miliardi di benefici di cassa nel semestre. "Vorrei ringraziare calorosamente tutti i dipendenti di Stellantis per la loro straordinaria attenzione all'eccellenza operativa e alla messa in campo delle sinergie, azioni che hanno portato la società a raggiungere risultati finanziari importanti nel primo semestre": è quanto afferma in una nota il ceo di Stellantis, Carlos Tavares. "A questi importanti risultati a livello operativo - prosegue Tavares - si affiancano progressi significativi su questioni strategiche, relative all'accelerazione nel campo dell'elettrificazione e del software, pilastri fondamentali della nostra strategia". (ANSA).