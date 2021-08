Stellantis: avanti strategia veicoli elettrici in Europa

(ANSA) - PARIGI, 03 AGO - "Avanti a tutta velocità con il lancio di 11 Bev e 10 Phev nei prossimi 24 mesi; gamma dei veicoli commerciali leggeri completamente elettrificata in Europa, oltre a furgoni medi a celle a combustibile a idrogeno, entro la fine del 2021": è quanto si legge in una nota diffusa da Stellantis in relazione alla strategia sui veicoli elettrici. Il gruppo conferma la terza gigafactory annunciata per Termoli e la "trasformazione dello stabilimento di Ellesmere Port (Regno Unito) nella prima fabbrica della Società esclusivamente dedicata ai Bev dalla fine del 2022. Vengono inoltre annunciate partnership innovative con Archer per creare veicoli a decollo verticale e con Engie Eps per sviluppare reti di ricarica rapida. (ANSA).