Daimler AG, via libera allo spin-off del settore truck e bus

Il consiglio di amministrazione e quello di sorveglianza di Daimler AG (DAI) hanno dato il via libera al riallineamento storico dell'azienda e al programma che prevede lo spin-off di Daimler Truck entro la fine di quest'anno. Una volta completata la separazione, gli azionisti di Daimler AG deterranno una quota del 65% nella nuova Daimler Truck Holding AG, che sarà poi quotata in borsa come società indipendente.

Come precisa una nota del Gruppo, gli azionisti di Daimler riceveranno un'azione aggiuntiva in Daimler Truck Holding AG - leader mondiale del mercato dei veicoli commerciali e industriali - per ogni due azioni detenute. Daimler manterrà una quota di minoranza del 35% in Daimler Truck Holding AG e intende trasferire il 5% a Daimler Pension Trust e.V., associazione registrata secondo la legge tedesca.

Gli azionisti di Daimler decideranno su questo riallineamento della loro azienda in un'assemblea generale straordinaria il primo ottobre di quest'anno. In questo contesto, verrà presa anche la decisione di mutare il nome di Daimler AG in Mercedes-Benz Group AG a partire dal primo febbraio 2022. Questo passaggio ha lo scopo di sottolineare l'attenzione futura dell'azienda sul business delle auto e dei furgoni con la Mercedes-Benz marchio nonché i sottomarchi Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e Mercedes-EQ.

"Il riallineamento di Daimler duplica una storia di successo - ha commentato Ola Källenius, presidente del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG - Con questo passo coraggioso verso un nuovo futuro, stiamo creando valore aggiunto con due società pure-play per i nostri clienti, dipendenti, azionisti e partner. In futuro, il business delle auto e dei furgoni si concentrerà ancora di più sul segmento premium e di lusso e utilizzerà costantemente le sue opportunità di crescita e redditività. In qualità di migliore marchio di auto di lusso, Mercedes-Benz punta alla leadership nella guida elettrica e nel software per veicoli".

Con la quotazione alla Borsa di Francoforte gli azionisti di Daimler AG e Daimler Truck Holding AG avranno la possibilità di decidere autonomamente sui propri investimenti nelle due società. Il previsto trasferimento di azioni a Daimler's Pension Trust aumenterà di conseguenza il flottante di Daimler Trucks Holding AG, un indicatore chiave per l'inclusione nel principale indice azionario tedesco DAX.

Daimler continuerà a detenere una quota di minoranza e non eserciterà un'influenza di controllo su Daimler Truck Holding AG. Ciò è garantito dalla conclusione di un accordo di deconsolidamento. Il riallineamento di Daimler AG in due società pure-play, entrambe supportate da una chiara tabella di marcia in termini di strategia, tecnologia e obiettivi di performance, offrirà un'opportunità di investimento per i rispettivi azionisti.

Anche con la futura nuova denominazione Daimler Truck Holding AG è leader di mercato mondiale con circa 100mila dipendenti (di cui 17mila di Daimler Buses) in più di 35 sedi principali.

L'attività di camion comprende i marchi Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, Fuso e BharatBenz, mentre gli autobus sono Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses e Fuso.