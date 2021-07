Daimler: S&P alza il rating ad A- con outlook stabile

S&P Global Ratings ha aumentato i rating a lungo termine su Daimler e sul suo debito da BBB+ ad A- e ha confermato i rating di credito e di emissione a breve termine ad A-2. L'agenzia di rating ha motivato la decisione con il forte cash flow e con l'accelerazione della casa automobilistica per la transizione ai veicoli elettrici.

Il flusso di cassa operativo libero (Focf) rettificato del gruppo per il primo semestre 2021, secondo quanto osserva S&P, è di quasi 4 miliardi di euro, superando significativamente le stime e ora le previsioni guardano a circa da 6 a 7,5 miliardi di euro per l'intero anno, rispetto al precedente range da 4 a 6 miliardi. L'accelerazione nell'elettrico e ulteriori investimenti in questo campo e nella catena di fornitura, secondo l'agenzia di rating possono rafforzare la posizione competitiva di Daimler nel tempo.