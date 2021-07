Gm, l'Advanced Design Center di Pasadena cambia look

Con un investimento di oltre 71 milioni di dollari General Motors ristrutturerà completamente il suo Advanced Design Center di Pasadena, in California, con il trasferimento della struttura dal suo spazio esistente a North Hollywood in un nuovo campus di 3,8 ettari. L'obiettivo - si legge nella nota - è quello di creare spazio per team tecnologici avanzati estesi che aiuteranno Gm ad accelerare verso l'obiettivo di zero incidenti, zero emissioni e zero congestione. Ciò amplierà la capacità di Gm di sostenere opportunità di business emergenti in aree come la tecnologia avanzata, l'integrazione dei software e le soluzioni di mobilità futura.

Il nuovo sito è più vicino ai centri tecnologici sulla costa occidentale degli Stati Uniti e creerà opportunità di reclutamento grazie alla sua vicinanza alle principali università e scuole di design, segnando anche l'impegno a lungo termine di GM a mantenere una presenza fisica in uno dei più grandi hub del Nord America per il design multidisciplinare e l'innovazione all'avanguardia. L'attuale North Hollywood Design Center continuerà a essere utilizzato per operazioni di progettazione avanzate man mano che i lavori sulla nuova struttura saranno completati fino alla seconda metà del 2022.

"Avere una presenza fisica nell'epicentro tecnologico della California meridionale - ha affermato Michael Simcoe vicepresidente GM global design - è parte integrante delle nostre operazioni di progettazione e questo nuovo campus dell'innovazione non solo raddoppierà la nostra capacità operativa, ma offrirà l'accesso alla ricca diversità culturale e al talento della regione. Il nostro posizionamento ci consentirà di attrarre candidati dinamici in campi che rafforzeranno le comprovate capacità di progettazione di GM e sfideranno il pensiero convenzionale su ciò che il nostro futuro portafoglio di prodotti e servizi connessi può comprendere".

L'annuncio del campus tecnologico di Pasadena fa parte della più ampia espansione globale di GM Design che comprende una nuova struttura per Design West (è attualmente in costruzione presso il Global Technical Center di Warren, Michigan) a cui seguirà quella dell'Advanced Design Center a Shanghai, in Cina.