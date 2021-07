Vw: ceo Diess, nel 2030 metà nostre auto saranno elettriche

Nel 2025 Volkswagen sarà leader nel mercato dell'elettromobilità ed entro il 2030 il colosso di Wolfsburg vuole convertire la metà dell'offerta dei propri modelli in auto a batterie. È quello che ha spiegato oggi il ceo, Herbert Diess, presentando la strategia del gruppo a "New auto fino al 2030". Nel corso di questo decennio, l'impatto del motore a combustibile deve calare del 30%, in linea con gli obiettivi dell'accordo sul clima di Parigi. Diess ha anche spiegato che l'auto "sarà autonoma" e che questo "riguarderà anche la circolazione privata", con un miglioramento delle condizioni della sicurezza: "il traffico virtuale sarà molto più sicuro di quello di oggi", ha detto. "E a bordo in un'auto si potrà chiacchierare con gli amici e guardare la tv".