Michelin: stabilimento Cuneo si specializza su alto di gamma

Prosegue la specializzazione dello stabilimento Michelin di Cuneo: il più grande sito industriale del Gruppo Michelin dell'Europa occidentale si focalizzerà nella produzione di pneumatici di ultima generazione ad alto contenuto tecnologico, tra questi: e.Primacy, Pilot Sport, CrossClimate e Pilot Alpin. Negli ultimi dieci anni il diametro dimensionale dei pneumatici si è spostato verso l'alto di gamma che oggi rappresenta circa il 50% della produzione.

Mediamente il 40% della produzione è destinato al primo equipaggiamento per costruttori quali Stellantis, Renault, Bmw, Porsche, Audi, VW e Mercedes. Nel corso degli ultimi sei anni sono stati investiti 210 milioni di euro in progetti di innovazione sviluppata "in sito" che hanno contribuito a migliorare le performance ambientali e la competitività della fabbrica.

Cesserà alla fine del 2021 la produzione di camere d'aria, ormai marginale - spiega l'azienda - nei volumi e non più competitiva nei costi a causa di un mercato che da anni è sempre più localizzato in aree geografiche circoscritte e lontane dall'Italia. Le 41 persone impiegate in questa lavorazione saranno ricollocate all'interno dello stabilimento o accompagnate con accordi di prepensionamento.