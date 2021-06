Renault: sotto inchiesta in Francia per Dieselgate

Renault ha annunciato di essere stata messa sotto esame in Francia nel quadro del Dieselgate, lo scandalo legato alla truffa sulle emissioni di Co2 che ha riguardato diversi costruttori europei, tra cui Volkswagen. Nel 2017, la giustizia francese aprì un fascicolo nei confronti di Renault, in particolare, per alcuni motori diesel di 'vecchia generazione'. Il gruppo automobilistico nega tutttavia di aver commesso la minima infrazione. Ora dovrà depositare una cauzione di 20 milioni di euro (di cui 18 milioni per l'eventuale pagamento di danni e multe) e fornire una garanzia bancaria di 60 milioni di euro per indennizzare eventuali pregiudizi. I veicoli coinvolti dalla procedura giudiziaria sono stati commercializzati negli anni 2009-2011 e 2013-2017.