Daimler e Nokia risolvono disputa su brevetti tecnologici

Daimler e Nokia hanno firmato un'intesa che chiude un lungo litigio legale sui brevetti tecnologici arrivato nei tribunali della Germania e anche davanti alla Commissione Europea. In un comunicato, i due gruppi spiegano che "Nokia concede in licenza la tecnologia delle telecomunicazioni mobili a Daimler e riceve un pagamento in cambio". Le parti "hanno concordato di risolvere tutte le controversie pendenti, inclusa la denuncia di Daimler contro Nokia alla Commissione europea. I termini dell'accordo rimangono riservati come concordato tra le parti", conclude la nota.