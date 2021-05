Cnh: Elkann, Scott Wine al lavoro per separazione attività

"Nel 2020 Cnh Industrial ha conseguito solidi risultati, migliorando la redditività di tutti i segmenti industriali. Entra dunque più forte nel 2021, sotto la guida nel nuovo ad Scott Wine al quale ho dato il benvenuto a gennaio". Lo ha detto John Elkann, all'assemblea degli azionisti Exor.

"Scott sta lavorando per realizzare il piano strategico che era stato presentato nel capital market day del 2019: la separazione delle attività, che porterà alla creazione di due player di rilievo mondiale nel mercati On e Off Highway, rafforzando al contempo il funzionamento della società", ha spiegato.