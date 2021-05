Stellantis: con Foxconn joint venture Mobile Drive

Stellantis e Foxconn svilupperanno avanzate tecnologie digitali per l'auto: la joint venture si chiamerà Mobile Drive. Lo annunciano le due società in una nota congiunta. Stellantis e Foxconn hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante per dare vita a Mobile Drive.

La joint venture 50/50, con investimenti di Foxconn e Stellantis, sarà in grado di accelerare i tempi per la messa sul mercato delle più avanzate tecnologie di in-car e connected-car del settore. Mobile Drive unisce insieme competenze nelle innovazioni per il consumatore nei settori della mobilità sostenibile e dei componenti elettronici all'avanguardia. La joint venture sarà in grado di mettere in campo offerte competitive per contratti globali riguardanti veicoli di Stellantis e di altre aziende del settore automobilistico . Mobile Drive unirà l'esperienza di Stellantis nella progettazione dei veicoli a 360 gradi e le sue competenze ingegneristiche, con la capacità di Foxconn di sviluppare a livello globale software e hardware per smartphone e elettronica destinata al consumatore finale. Un mix che posizionerà Mobile Drive in prima linea nello sforzo globale per fornire nuove frontiere di informazioni a bordo del veicolo e di capacità di intrattenimento, connesse senza soluzione di continuità all'interno e all'esterno dei veicoli in cui sono installate.

Tutto quello che verrà sviluppato da Mobile Drive sarà in comproprietà tra Stellantis e Foxconn. La joint venture, con sede in Olanda, opererà come fornitore del settore automobilistico, elaborando offerte competitive per fornire soluzioni software e relativi hardware a Stellantis e altre case automobilistiche interessate. Mobile Drive si focalizzerà su infotainment, telematica e sviluppo di piattaforme cloud service attraverso innovazioni di software che dovrebbero includere applicazioni basate su intelligenza artificiale, comunicazione 5G, servizi over-the-air avanzati, opportunità di e-commerce e integrazioni smart cockpit.

"Oggi, c'è qualcosa che conta tanto quanto un design accattivante o una tecnologia innovativa, è il modo in cui le caratteristiche all'interno dei nostri veicoli migliorano la vita dei nostri clienti". Lo ha sottolineato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis. "Il software è un elemento strategico per il nostro settore e Stellantis vuole esserne leader con Mobile Drive, una società che renderà possibile il rapido sviluppo di funzioni di connettività e servizi che rappresentano la prossima grande evoluzione nel nostro settore, così come è stato con la tecnologia di elettrificazione." "I veicoli del futuro saranno sempre più guidati e caratterizzati dal software. I clienti di oggi e quelli di domani chiedono e si aspettano soluzioni sempre più creative e basate sul software, soluzioni che permettano di connettere i conducenti e i passeggeri al veicolo, dentro e fuori. Mobile Drive intende andare incontro e superare queste aspettative grazie al coinvolgimento di team di designer e di ingegneri software e hardware," sottolinea Young Liu, presidente di Foxconn. "Si tratta di un'estensione naturale della leadership globale di Foxconn nello sviluppo e nell'impiego di tecnologie intelligenti per migliorare la qualità della vita dei consumatori in tutto il mondo". "Facendo leva sulle vaste conoscenze di Foxconn in merito all'esperienza dell'utente e allo sviluppo di software nel panorama delle soluzioni mobile, Mobile Drive offrirà la rivoluzionaria soluzione smart cockpit che integrerà perfettamente l'automobile nello stile di vita incentrato sui dispositivi mobili dell'automobilista," spiega Calvin Chih, amministratore delegato di FIH, società sussidiaria di Fxconn che collabora alla joint venture,. "Grazie a questa partnership, saremo in grado di superare gli attuali confini della tecnologia delle auto connesse e offriremo esperienze coinvolgenti mai viste prima," afferma Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis. "Sostanzialmente Mobile Drive ci fornisce l'agilità di cui abbiamo bisogno per offrire l'esperienza digitale del futuro con la rapidità richiesta dai nostri clienti",