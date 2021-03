Suzuki, risultati positivi anche a febbraio in Italia

Si è chiuso con un risultato positivo il mese di febbraio per Suzuki in Italia. Secondo i dati diffusi dall'UNRAE - l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri - Suzuki ha registrato nel mese appena concluso 4955 immatricolazioni. Queste vendite rappresentano il secondo miglior risultato di sempre in Italia su base mensile, solo 11 vetture in meno rispetto a settembre 2020. Il dato corrisponde a una crescita del 54,36% rispetto alle 3.210 immatricolazioni di febbraio 2020 e rappresenta la miglior variazione registrata nel mese tra i primi 27 marchi per volumi in Italia. In un contesto in cui il mercato dell'auto ha avuto una flessione del 12,34% (sceso dalle 163.124 unità di febbraio 2020 alle 142.998 del 2021), Suzuki raggiunge il 3,47 % di quota di mercato su base mensile (escluso l'anomalo mese di Marzo 2020, in quasi totale lockdown). La quota ha permesso alla casa di Hamamatsu di raggiungere, per la prima volta, all'undicesimo posto nella classifica dei costruttori per numero di immatricolazioni in Italia. Il quadro resta positivo per Suzuki anche inserendo nell'analisi il precedente mese di gennaio.



Dall'inizio dell'anno, la Casa di Hamamatsu ha immatricolato 8.415 auto, con un +38,79% rispetto alle 6.063 unità del primo bimestre 2020. L'avanzata di Suzuki sul mercato italiano ha come principali protagoniste Swift e Ignis. Le due compatte di casa Suzuki figurano nelle top ten delle ibride più vendute in Italia, sia su base mensile sia nel cumulativo dall'inizio dell'anno, con un raddoppio dei volumi rispetto ai corrispondenti periodi dello scorso anno. In entrambi i casi, Swift occupa la sesta posizione in classifica: a febbraio ne sono state immatricolate 2.107 (contro le 933 di febbraio 2020), sommando gennaio arrivano a 3.628 unità (1.878 nel 2020). Ignis è settima nelle due graduatorie, con 1.805 esemplari targati a febbraio (711 a febbraio 2020) e 2.965 nell'intero bimestre (1.327 nel 2020). Nel mese scorso, Ignis è salita sul terzo gradino del podio delle auto più vendute nel segmento A, mentre dall'inizio del 2021 si colloca in quarta posizione. Si distingue anche Vitara che si è affermata a febbraio come la sesta fuoristrada più venduta in Italia con 462 immatricolazioni (352 a febbraio 2020) e dall'inizio dell'anno è invece ottava nella stessa categoria, con 823 unità (581 nel 2020).