Stellantis distribuirà azioni e liquidità Faurecia ai soci

Stellantis distribuirà agliazionisti un massimo di 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia e di un massimo di 308 milioni di euro in contanti, che rappresentano i proventi ricevuti da Peugeot per la vendita di azioni ordinarie di Faurecia nell'ottobre 2020. Saranno pagabili ai detentori di azioni ordinarie Stellantis che risultino tali martedì 16 marzo, dopo una riduzione del capitale. Lo rende noto la società in un comunicato nel quale precisa che la distribuzione avverrà solo se ci sarà il via libera dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Stellantis che si terrà l'8 marzo 2021 e se determinate formalità previste dalla legislazione olandese saranno state adempiute Stellantis ha pubblicato anche sul suo sito l'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti del 15 aprile, convocata ad Amsterdam per approvare i conti del 2020. "A protezione della salute e della sicurezza di tutti gli azionisti e tutti i partecipanti in relazione all'epidemia da Covid-19 e in considerazione delle misure normative temporanee del governo olandese - spiega la società - agli azionisti non sarà permesso partecipare in assemblea di persona. Sarà possibile seguire l'assemblea mediante un webcast live disponibile sul sito web della società".