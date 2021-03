Volvo, il futuro è elettrico. In concreto piano per il clima

E' un percorso che vede come traguardo un 2030 completamente elettrico, quello di Volvo che in questi giorni racconta i suoi prossimi passi verso il futuro.



La casa automobilistica svedese ha abbracciato un ambizioso piano di trasformazione, inquadrato in una riduzione sistematica dell'impronta di carbonio nel ciclo di vita di ogni auto prodotta, attraverso un'azione concreta. Se il primo modello elettrico firmato Volvo è stato presentato lo scorso anno, la XC40 Recharge, oggi tocca alla presentazione della seconda full electric svedese che andrà ad ampliare la famiglia 40.



Alle 15 la diretta streaming su Ansa Motori dal Volvo Studio di Milano, con la partecipazione del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia.