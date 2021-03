Volvo, addio alla benzina a partire dal 2030

La rivoluzione automobilistica secondo Volvo si farà in due tappe. Se già dal 2025 metà delle auto della casa svedese saranno infatti elettriche, l'obiettivo, per il 2030, è quello di proporsi come produttori esclusivamente di modelli elettrici, rinunciando ai motori a combustione. Tra nove anni, quindi, Volvo eliminerà anche gradualmente dal suo portafoglio globale qualsiasi auto con motore a combustione interna, compresi anche i modelli ibridi. “Per continuare ad avere successo - ha affermato il CEO di Volvo, Håkan Samuelsson - abbiamo bisogno di una crescita proficua. Quindi, invece di investire in un business in calo, abbiamo scelto di investire nel futuro, sia elettrico che online. Stiamo concentrando i nostri sforzi sull'obiettivo di diventare un leader nel segmento elettrico di lusso in rapida crescita". Una transizione all'elettrico, quella della casa svedese, che si basa anche sulla previsione per la quale la legislazione, così come una rapida espansione delle infrastrutture di ricarica di alta qualità accessibili, accelererà l'accettazione di auto completamente elettriche da parte dei consumatori. Il tutto, per Volvo, è inserito in un più generale piano per il clima, il cui obiettivo è invece quello di ridurre l'impronta di carbonio del ciclo di vita di ogni auto prodotta. Della rivoluzione elettrica della casa fa però parte anche un'altra componente, ovvero quella delle vendite che saranno focalizzate sulle operazioni online, in collaborazione con la rete di vendita. Attraverso un'implementazione dell'offerta al consumatore che già porta il nome di Care By Volvo, tutti i modelli completamente elettrici della casa saranno disponibili solamente online. Per 'formalizzare' l'inizio della propria rivoluzione full electric, Volvo ha anche scelto di puntare su un nuovo modello di auto presentato proprio oggi e che porta il nome di C40 Recharge. Nata sulla piattaforma per veicoli CMA, è il primo modello Volvo in assoluto ad essere stato progettato come puramente elettrico. La nuova arrivata, infatti, non avrà versioni ibride e con motori a combustione. Con una una batteria 78 Kw a disposizione, la C40 sviluppa una potenza di oltre 400 CV. Nei prossimi anni, Volvo Cars introdurrà poi diversi altri modelli elettrici, in modo da a far sì che già dal 2025 il 50% delle sue vendite globali consista in auto completamente elettriche, con il resto costituito da veicoli ibridi. "Non c'è un futuro a lungo termine per le auto con motore endotermico - ha commentato Henrik Green, chief technology officer di Volvo - e siamo fermamente impegnati a diventare un produttore di auto solo elettriche e la transizione ci permetterà di soddisfare le aspettative dei nostri clienti e di contribuire attivamente allo sviluppo di soluzioni che consentano di combattere il cambiamento climatico”.