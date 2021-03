Peugeot rinnova il logo: inizia una nuova era

Un marchio senza tempo, un marchio colmo di storia e pronto sempre a reinventarsi. Peugeot, il brand automobilistico più antico, si evolve: il 2021 segna una svolta epocale che inaugura un nuovo capitolo per la casa automobilistica.



Il 25 febbraio 2021 il marchio francese ha svelato il suo nuovo logo: uno stemma adorno di una testa di leone.



Dal 1850, Peugeot ha adottato, nel corso degli anni, dieci loghi tutti rappresentativi dell'emblema del leone. Oggi, l'undicesima versione nasce dal Peugeot Design Lab, il laboratorio di Global Brand Design del marchio Peugeot.



Marchio forte ed istintivo, fa del Leone il suo emblema e la sua immagine sottolineando lo spirito senza tempo di Peugeot mantenendo un punto di collegamento fra il passato e il futuro.



Da 10 anni, un lavoro di crescita di posizionamento è stato fatto su tutta la gamma prodotti. E il risultato è sotto gli occhi di tutti con una serie di prestigiosi riconoscimenti.



La crescita di posizionamento e di valore della gamma prodotti è oggi completato dal lavoro sul design dello stesso marchio.



Il nuovo logo incarna quello che ha significato Peugeot ieri, quello che significa Peugeot oggi e quello che significherà Peugeot domani.



Questo nuovo logo, con l'effigie del leone, accompagna il marchio da sempre.



Si tratta della sua prima campagna di marca da 10 anni: The Lions of our time. Con questa campagna internazionale, Peugeot coinvolge i suoi clienti e coloro che non lo sono. Il brand si appropria di un nuovo territorio universale, il tempo. Celebra i "Leoni di oggi", di tutte le età, di tutte le culture e di tutti gli orizzonti. Questi "Leoni di oggi" sono meno alla ricerca di potere o di denaro, ma più alla ricerca di un tempo di qualità.



Con la campagna Lions of our time, Peugeot invita i consumatori a riprendere il controllo del loro bene più prezioso: il tempo.



Per trasformarlo in un tempo di qualità, più esperienziale, più ricco. Come marchio generalista alto di gamma e innovativo, il brand propone un'esperienza che offre secondi, minuti e ore che non sono mai una routine, siano essi trascorsi on-line, a bordo delle sue auto o nei suoi punti vendita.



Il marchio lancia anche una nuova collezione lifestyle, affascinante e di qualità: abbigliamento, pelletteria, accessori moda, accessori elettronici, articoli per la tavola, cartoleria, packaging, modellini. Questo stemma apre la strada a un ecosistema di brand che non si limita alla sua sola identità visiva. Porta con sé un cambiamento più profondo. Un cambiamento di atteggiamento, un nuovo stato d'animo, un nuovo stile di vita.