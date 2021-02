Bmw da sette anni maggiore esportatore auto Usa

Da sette anni consecutivi il Gruppo Bmw guida negli Stati Uniti con un valore di oltre 8,9 miliardi di dollari la classifica nelle esportazioni automobilistiche. Lo stabilimento di Spartanburg nella Carolina del Sud su una produzione totale nel 2020 di 361.365 veicoli ha infatti esportato verso 125 mercati 218.820 auto di cui circa 218.000 nella seconda metà dell'anno, stabilendo così un nuovo record per l'impianto.



"Conquistare ancora una volta il primo posto per le esportazioni automobilistiche statunitensi - ha detto Milan Nedeljković, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità per la produzione - è il risultato diretto dell'impegno e della dedizione del team dello stabilimento di Spartanburg durante un complesso anno 2020. Nonostante le difficili condizioni create dalla pandemia l'impianto è riuscito a stabilire un nuovo record di produzione nella seconda metà dell'anno. Ciò non solo dimostra il forte appeal dei nostri prodotti, ma anche l'eccezionale flessibilità e le prestazioni della nostra rete di produzione". Anche le varianti ibride elettriche plug-in dei due modelli più popolari tra quelli prodotti a Spartanburg hanno stabilito un record nel 2020: la X3 xDrive30e e la X5 xDrive45e hanno raggiunto i massimi storici rispettivamente con circa 23.000 e 24.000 unità , pari al 13% della produzione totale dello stabilimento. I primi cinque Paesi destinatari delle esportazioni da Spartanburg sono la Cina (23,3%), Germania (12,9%), Corea del Sud (7,8%), Canada (6%) e Russia (5,3%).



Le auto vengono spedite attraverso il porto di Charleston (più di 189.000 nel 2020) e attraverso altri cinque porti della costa Usa sudorientale. A questi si aggiungono oltre 13.000 veicoli spediti su rotaia. Lo stabilimento di Spartanburg - che occupa più di 11.000 persone - fa parte della rete di produzione globale del Gruppo Bmw dal 1994 e attualmente produce circa 1.500 veicoli ogni giorno all'interno della gamma Bmw X (X3, X4, X5, X6 e X7) quattro modelli Motorsport X e due versioni ibride plug-in X.