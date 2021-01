Mercedes, a Immendingen il centro test di EQA

A poche ore dal debutto di EQA, in un video-documentario, Jens Ten Brink, Overall Vehicle Test Engineer del Test & Technology Center di Immendingen, svela i segreti dell'innovativo test Center del Gruppo Daimler dove si è 'laureato' l'EQA prima del suo debutto ufficiale.



Il Test & Technology Center di Immendingen ricopre un ruolo chiave nello sviluppo della mobilità del futuro: è qui che Mercedes-Benz Cars sta consolidando i propri test sui veicoli a livello mondiale, compreso l'ulteriore sviluppo di propulsori alternativi come ibridi e veicoli elettrici con il marchio di prodotti e tecnologie EQ. Qui vengono testati anche i futuri sistemi di assistenza e le funzioni di guida automatizzata. Il Centro è stato ufficialmente inaugurato nel settembre 2018 dopo un tempo di costruzione di circa tre anni e mezzo. Immendingen si trova nel Baden-Württemberg, 130 chilometri a sud di Stoccarda e 40 chilometri a nord di Radolfzell sul Lago di Costanza.



Il Centro di Immendingen dispone di numerose strutture per testare e perfezionare le nuove tecnologie, tra cui trasmissioni alternative e sistemi di assistenza alla guida.



Strade ripide e strette come nelle Alpi, ampie autostrade a più corsie come nel Nord America, noioso traffico stop-and-go come in una città dell'Europa meridionale: molte situazioni di traffico possono essere simulate realisticamente Test & Technology Center di Immendingen. Il Test & Technology Center di Immendingen comprende più di 30 tratti di prova e valutazione che coprono un'area totale di 520 ettari.



Tra i moduli più importanti: l'area Bertha, che misura 100.000 metri quadrati ed è la più grande area asfaltata insieme all'area delle dinamiche di movimentazione; l'area delle dinamiche di guida che consente di testare il comportamento del veicolo ai limiti fisici; le condizioni alpine con una pendenza fino al 16 percento e raggi di curvatura simili a tornanti; la pista frenante che cinque strisce parallele con superfici con diversi coefficienti di attrito; il modulo 4x4 con strade sterrate e aree aperte per la sperimentazione e lo sviluppo di veicoli a trazione integrale e fuoristrada. Nella parte nord, invece, il modulo centro città che ha 1,5 chilometri di strade cittadine con vari layout di svincolo per testare i sistemi di assistenza alla guida; il modulo test per il parcheggio automatizzato; prove che coinvolgono il traffico sulla strada cittadina; la topografia del Test & Technology Center che consente di replicare pendenze ripide in salita come quelle che si trovano sulle Alpi; sette diversi tratti di pendenza; lo strato di asfalto della pista di prova acustica. E poi ancora il circuito ovale con sopraelevate; il circuito handling asfaltato e quello bagnato. Infine nella parte a Sud, la pista ruvida e sporca, un circuito tortuoso con una speciale copertura di ghiaia di marna e sabbia calcarea.