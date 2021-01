Auto: gruppo Adler con Hayashi Telempu per mobilità green

Adler Plastic - holding presieduta da Paolo Scudieri, a capo del gruppo italiano Adler Pelzer che opera nella componentistica automotive - e Hayashi Telempu hanno creato Gaia, Global Automotive Interior Alliance, partnership finalizzata a rafforzare la collaborazione tra i due gruppi nella componentistica auto per la mobilità green.

I due gruppi avevano già siglato nell'aprile del 2017 un accordo di cooperazione tecnica nel settore dei componenti per interni ed esterni in ambito automotive. Nel febbraio 2018 hanno fondato in Giappone Nevha, joint venture focalizzata sullo sviluppo di veicoli a trazione alternativa. La collaborazione è cresciuta nel settore delle finiture interne e dei componenti acustici per automobili, principalmente per i clienti giapponesi e per altri operatori Oem (Original Equipment Manufacturers).

La nuova collaborazione costruirà un'alleanza nel settore delle finiture interne, esterne e acustiche per il settore auto.

Le case automobilistiche avranno accesso a maggiore innovazione di prodotto ed efficienza produttiva, a soluzioni per un ridotto impatto ambientale e a una presenza globale.

"Siamo convinti che grazie alla Global Automotive Interior Alliance il mercato dell'auto beneficerà di grandi vantaggi su scala globale", sottolinea Scudieri. "Siamo lieti di generare valore per i nostri clienti Oem e per il mercato legando il meglio delle nostre due aziende", commenta Hiroyuki Hayashi, coodi Hayashi Telempu.