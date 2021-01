Opel, un 2020 di novità e ecomobilità contro crisi globale

In un anno insolito sotto ogni aspetto, come il 2020, segnato inesorabilmente dalla pandemia Covid 19, il marchio Opel ha cercato di tenere testa a questa crisi globale puntando su nuovi modelli e su una nuova strategia di mobilità, più ecosostenibile e attenta alle esigenze dei clienti.



A metà anno, infatti, il costruttore si è diretto con coraggio e chiarezza verso il futuro con il nuovo Opel Mokka. Il nuovo arrivato è stato il primo modello a mostrare il design innovativo del nuovo volto del marchio con l'Opel Vizor e il cockpit digitale Pure Panel alla sua anteprima mondiale e a incarnare il nuovo look fresco del marchio fino al più piccolo dettaglio.



Opel rimane fedele alla sua filosofia: design chiaro, senza fronzoli, con le migliori tecnologie e ingegneria tedesca. Un primo esempio di queste qualità è anche la nuova Opel Insignia, che ha debuttato all'inizio dell'anno. E i progressi rimangono elettrizzanti: l'arrivo di Opel Vivaro-e, Opel Zafira-e Life e del primo veicolo da rally elettrico a batteria sviluppato dal costruttore, la Opel Corsa-e Rally, dimostrano che Opel è elettrica e in pista per proseguire la sua strada verso il successo. L'esempio migliore: la Opel Corsa-e ha vinto anche il 'Volante d'Oro' dopo essersi aggiudicata il premio Autobest. E Opel sta entrando nel nuovo anno con la stessa marcia decisa.



L'inizio del 2020 è stato segnato dal lancio della nuova Opel Insignia a Bruxelles a gennaio.



Oltre alla berlina Grand Sport e alla station wagon Sports Tourer, era stato presentato anche il nuovo design della sportiva GSi. L'atleta di punta della famiglia Opel Insignia è dotata di un motore turbo benzina da 230 cv, cambio automatico da nove marce e trazione integrale Twinster con torque vectoring. I nuovi proiettori adattivi Intellilux Led Pixel Light, alloggiati in fari ultra-sottili, che ora dispongono di un totale di 168 elementi Led, 84 per proiettore.



Opel è riuscita anche a raggiungere risultati pionieristici in un segmento di veicoli completamente diverso, con la Opel Corsa.



La piccola auto più venduta, votata 'Best Buy Car of Europe 2020' da Autobest, non solo è diventata la piccola auto più venduta in Germania nel corso dei mesi; circa una Opel Corsa su tre è uscita dalla linea di produzione in versione Corsa-e elettrica a batteria. La piccola auto elettrica Opel ha vinto anche il 'Volante d'Oro 2020' nel suo segmento. Opel dimostra anche come la mobilità elettrica possa ispirare ed elettrizzare nel motorsport. Con la Opel Corsa-e Rally, l'azienda con sede a Rüsselsheim è il primo costruttore a sviluppare un veicolo da rally elettrico a batteria. Opel e l'ADAC lanceranno la prima coppa rally monomarca completamente elettrica dalla stagione 2021: la ADAC Opel e-Rally Cup. Il marchio del Blitz porta così il suo tradizionale impegno per il motorsport nel futuro e dimostra che Opel è elettrico già oggi.



Questo è sostenuto da altri modelli di tutte le taglie, come la nuova Opel Zafira-e Life e Opel Vivaro-e, anch'essi disponibili per la prima volta nel 2020. Il premio 'International Van of the Year' per Opel Vivaro-e dimostra quanto sia ben percepita l'elettrificazione della gamma Opel. E Opel dimostra che la tecnologia di alto livello, le prestazioni e l'efficienza non sono monopolio delle marche premium.



Nuovo Opel Mokka è stato un momento chiave del 2020, annunciato in primavera come un vero leader dell'innovazione per il marchio. Alla sua prima mondiale a settembre, il nuovo arrivato è stato il primo a presentare il nuovo linguaggio del design Opel, con il nuovo volto del marchio, l' Opel Vizor, così come il nuovo emblema Opel, il fulmine Blitz, e il nome del modello allineato centralmente sul posteriore. Nuovo Opel Mokka, vincitore del "Connected Car Award", è anche la prima Opel con il Pure Panel e un cockpit completamente digitale. Ed è disponibile dall'inizio delle vendite sia in versione elettrica, come Opel Mokka-e, che con motori a combustione altamente efficienti. Nuovo Opel Mokka è stato progettato e sviluppato da zero a Rüsselsheim ed è pensato per essere audace e puro.