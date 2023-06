Peugeot e-GO combatte i pregiudizi sull'elettrico

Per contrastare lo scetticismo relativo alle auto elettriche, e smontare la convinzione, errata, di alcuni automobilisti, che mettersi alla guida di una vettura elettrica possa essere molto più oneroso di un’analoga versione termica, nasce Peugeot e-GO. Nello specifico, la casa del leone consente mettersi al volante di una e-208 con un anticipo di 2.941 euro ed una rata mensile di 199 euro, per un periodo di 36 mesi che includono una percorrenza di 5.000 km annui.

Per ogni km eccedente il costo è di 5 centesimi di euro, per cui, 4000 km in più avrebbero un prezzo di 200 euro. Ma non è tutto, perché nell’offerta è compresa una wallbox per ricaricare con più rapidità da casa. In seguito è possibile riscattare l’auto con un esborso di 19.844 euro. Anche la la e-208 e la nuova e-308 possono beneficiare del medesimo piano leasing, sempre dalla durata di 36 mesi e con una percorrenza complessiva di 15.000 km.