Plenitude ed Energica, accordo per la nautica 'elettrica'

Plenitude ed Energica Inside insieme per estendere la mobilità elettrica alla nautica.

Plenitude (Eni), attraverso la controllata Be Charge che si occupa della diffusione delle infrastrutture e dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica, ed Energica Inside, la business unit di Energica motor company dedicata alla ricerca di soluzioni innovative per l'e-mobility, firmano un accordo per sviluppare progetti tecnologicamente all'avanguardia. Lo rendono noto le due aziende in un comunicato congiunto spiegando che "il primo obiettivo dell'accordo è di estendere la mobilità elettrica alla nautica attraverso un progetto congiunto innovativo oltre all'installazione di colonnine di ricarica nei porti italiani per offrire ai consumatori nuove possibilità di spostamento anche in acqua".

La sinergia tra le due società, prosegue la nota, "ha reso possibile lo sviluppo di un nuovo veicolo elettrico marittimo, un prototipo di moto d'acqua elettrica, modello Runabout, che sarà dotato delle tecnologie di Energica Inside e di Electric Revolution, start up creata da Roberto Minnucci e Roberto Mariani, (campione mondiale di Freestyle Jetski)".

Paolo Martini, a capo della e-mobility di Plenitude e amministratore delegato di Be Charge, ha commentato: "La firma di questo accordo segna per noi l'inizio di un percorso importante che estende alla nautica il concetto di mobilità elettrica". Livia Cevolini, Ceo di Energica Motor Company, ha dichiarato: "Questo accordo rappresenta per noi un capitolo fondamentale per ampliare le nostre attività, ed è un'incredibile opportunità per accelerare la transizione energetica in nuovi settori industriali. Si tratta di un risultato in linea con la visione di Energica verso l'ampliamento dell'Electric valley italiana".