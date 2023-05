DS Automobiles porta su strada la ricerca della pista

La tradizione di DS Performance in Formula E vede 47 podi e 16 vittorie conquistati in 98 gare da quando il campionato è stato aperto ai costruttori. DS Automobiles, inoltre, è l'unico marchio ad aver vinto almeno una gara ogni stagione, e la relazione tra l'impegno in pista ed il prodotto di serie è sottolineata dal fatto che la DS 7 E-Tense 4x4 360 utilizza un sistema di recupero dell'energia che proviene direttamente dalla Formula E. Si tratta di un dispositivo più efficiente rispetto a quelli dei modelli precedenti, che ottimizza la gestione analizzando la pressione esercitata sul pedale del freno, per offrire una qualità di frenata decisamente superiore.

"Il motorsport è sempre stato uno straordinario strumento di ricerca e sviluppo - ha dichiarato Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance - questo è ancora più vero oggi, poiché siamo al centro di una rivoluzione elettrica all'interno dell'industria automobilistica".