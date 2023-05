Renault: la 4EVER Trophy con la livrea della 4L del 1962

La Renault 4L è sempre sulla breccia; infatti, nonostante la sua produzione sia ferma da più di 30 anni, la livrea del lancio è stata ripresa dal concept Renault 4EVER Trophy. Questa vettura, che antica le linee di quella che sarà il nuovo Suv di segmento B a batteria della casa francese, svelata in occasione del Salone dell’Auto di Parigi, è pronta a far riparlare di sé in concomitanza con gli Open di Francia del Roland Garros.

Non a caso, la 4EVER Trophy sarà presentata al pubblico nel prestigioso torneo di Tennis sulla terra rossa che inizierà il 22 maggio e, per sottolineare la sua aria retrò, sfoggerà una nuova livrea, denominata Blu Ile de France, che si ispira al colore che aveva la 4L nel lancio del 1962. Gli accenti giallo fluo sulle cinghie del portapacchi, paraurti, sulle molle degli ammortizzatori, e negli emblemi delle ruote, ne esaltano lo stile sofisticato e tecnologico, e rappresentano un accenno alle palle da tennis degli Open di Francia.