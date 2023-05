Nissan incontra gli ingegneri del domani

Nel corso dell’incontro con gli studenti del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell'Informazione (Dieti) dell'Università degli studi di Napoli Federico II, durante il seminario “La mobilità del futuro” è intervenuto Marco Toro, presidente ed amministratore delegato di Nissan Italia, per un incontro formativo in cui ha condiviso con i ragazzi tutta la sua esperienza in Nissan. Nel suo percorso lavorativo, che da 29 anni lo ha visto ricoprire 14 ruoli diversi nell’organigramma della casa giapponese, Marco Toro ha mostrato agli studenti le potenzialità del loro corso di studi, visto che lui stesso ha conseguito la Laurea in Ingegneria nell’ateneo partenopeo. Da sempre legato alle sue radici, Toro ha spiegato l’importanza di aprirsi a nuove culture e dell’aggiungere al proprio bagaglio culturale nuove competenze, l’efficacia della flessibilità lavorativa, ed ha svelato alcuni punti fermi della sua leadership in cui “è necessario avere equilibrio tra testa e cuore”.

Nel ricoprire un ruolo tanto importante in cui è in contatto con diverse persone, ha trasferito il concetto di famiglia nel mondo del lavoro e, ispirandosi al mondo del calcio, ha spiegato l’importanza della squadra e di essere un’individualità al servizio di quest’ultima. Basandosi sulle 4 H di Humility, Humor, Honor, Heart, la sua leadership abbatte le barriere gerarchiche per avvicinare le persone; fornisce un esempio attraverso l’onestà; sdrammatizza per trasformare la pressione in un elemento positivo; e incentiva a vivere le emozioni senza scoraggiarsi davanti alle avversità, anche mediante il senso dell’umorismo. Tra gli argomenti trattati, quello dell’elettrificazione del parco auto in Italia, ha attirato particolarmente l’attenzione delle nuove generazioni. La fotografia attuale di Toro ci racconta che, nel nostro paese, il 44% delle auto vendute sono elettrificate, mentre le elettriche rappresentano appena il 4%. “In Italia siamo il fanalino di coda per l’elettrico, si pensi che in Germania sono il 17% delle auto vendute - ha spiegato Toro - stiamo lavorando con il Governo per ridurre i costi e realizzare più infrastrutture”.

Nissan è decisamente in linea con le necessità attuali del nostro mercato visto che in gamma presenta powertrain mild hybrid, power unit full hybrid, l’innovativo sistema e-power, l’elettrico senza spina, e dei modelli full electric come la Leaf, l’Ariya ed il Townstar. “Per realizzare 27 modelli, di cui 19 elettrici entro il 2030, gli investimenti nell’elettrificazione del brand arriveranno a 16 miliardi di euro - ha aggiunto Toro - il piano prevede anche la realizzazione di batterie allo stato solido in “casa” per ridurre i tempi di ricarica ad 1/3 rispetto agli attuali, ed abbassare il costo della batteria del 70%, in modo che un’auto elettrica possa costare come una termica”. Obiettivi ambiziosi che passano anche per lo sviluppo delle infrastrutture, visto che le auto oggi possono restituire energia alla rete di distribuzione; e per la realizzazione di batterie dai costi di riparazione più bassi, perché, come ha rivelato Toro, con la divisione a celle possono essere riparate spendendo meno.

Per rispondere agli interrogativi sullo smaltimento delle batterie, Toro ha rivelato come queste possano avere una seconda vita fungendo da accumulatori di energia, e che, quando non sono più riutilizzabili, vengono polverizzate per utilizzarne nuovamente il materiale di cui sono composte. Infine, il presidente ed amministratore delegato di Nissan Italia ha attirato l’attenzione sul fatto che l’obiettivo delle zero emissioni, che vuole essere raggiunto dalle aziende del settore dell’automotive, va a braccetto con quello di zero incidenti.

In che modo? Riducendo l’errore umano, ad oggi causa di oltre l’80% degli incidenti stradali. Dispositivi come la frenata automatica, l’avviso di abbandono di corsia, o la correzione che avviene sullo sterzo quando si esce dalla propria carreggiata hanno già dato il loro contributo, ma nuove soluzioni arriveranno in futuro. “In Giappone - conclude Toro - c’è già un dispositivo che consente di lasciare il volante se percepisce che gli occhi siano sulla strada”. Il domani dell’automotive è nelle mani delle nuove generazioni, per questo Nissan premierà un laureando o laureanda del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica del Dieti attraverso una borsa di studio del valore di 1.200 euro; ed inserirà due neolaureati in azienda, mediante due stage retribuiti per laureati magistrali, nei settori tecnico e commerciale.