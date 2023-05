VW e Shell insieme per nuove stazioni ricarica EV da 150 kW

Il gruppo automobilistico Volkswagen e l'azienda petrolifera Shell hanno progettato, messo a punto e inaugurato un concept di stazione di ricarica rapida che permette di rifornire i veicoli con potenze sino a 150 kW, allacciandosi alla rete elettrica locale a bassa tensione. Il primo impianto di questa nuova generazione di colonnine, chiamato Flexpole, è entrato in funzione nella cittadina tedesca di Gottinga, gestita da Elli, marchio del gruppo VW.

La struttura -sottolineano da Wolfsburg - "è dotata di un sistema di accumulo unico nel suo genere che, a seconda del tipo di veicolo, consente di ripristinare un'autonomia fino a 160 chilometri in 10 minuti. Grazie a questa nuova tecnologia, le stazioni possono essere installate in modo semplice e flessibile permettendo, quindi, di accelerare l'ampliamento della rete". Nei prossimi mesi il network di Flexpole sarà ampliato con l'introduzione di nuovi punti in altre località europee.

Al riguardo, Tobias Bahnsen, responsabile di Shell E-Mobility per Germania, Austria e Svizzera, chiarisce: "Con le stazioni Elli Flexpole possiamo contribuire significativamente all'espansione dell'infrastruttura in luoghi in cui sarebbe altrimenti difficile effettuare la ricarica rapida". "Un veloce ampliamento dell'infrastruttura di ricarica è fondamentale per la diffusione della mobilità elettrica - aggiunge Simon Löffler, chief commercial officer di Volkswagen Group Charging GmbH -. In Shell abbiamo trovato un partner forte che, come noi, intende sviluppare la rete di ricarica in Germania e in tutta Europa".