Una festa per la mobilità del futuro con gli Electric Days

Oltre dodicimila persone agli Electric Days tra mobilità sostenibile e futuro dell'automotive. Il principale evento italiano di divulgazione dedicato alla transizione energetica della mobilità, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, si è chiuso ieri nel parco del Lago dell'Eur. Giunto alla terza edizione, per la prima volta aperta al pubblico nel weekend del 6 e 7 maggio, l'evento ha dato la possibilità al pubblico di osservare e provare i veicoli a quattro e due ruote presenti in esposizione o nelle aree di test drive.

Le mostre a tema di #ItaliaElettrica e Pininfarina “#DesigningTheFuture”, oltre all'Electric Village, sono state inaugurate con il sottofondo di talk, quiz ed esperimenti dedicati alle famiglie. Dopo gli Electric Talk del venerdì, in occasione dell’evento annuale di Motus-E, la divulgazione scientifica è stata infatti una delle attività centrali della manifestazione. Sui palcoscenici dell’Open Stage e nell’area dello Chalet del Lago hanno sfilato numerosi ospiti d’eccezione. Tra esperimenti di chimica e lezioni di fisica, il pubblico è stato invitato a partecipare attivamente a momenti di condivisione.

Particolarmente apprezzati dai più piccoli, gli appuntamenti con il Frascati Science Party, che ha proposto quiz ed esperimenti per far scoprire a tutti la ricerca che sta dietro ai temi della transizione energetica, con tanti elementi di consapevolezza relativi ai problemi del cambiamento climatico. Sono stati invece oltre 700 i test drive di veicoli full hybrid, plug-in e full electric provati su circuito urbano e affiancati da una guida esperta che ha illustrato nel dettaglio le caratteristiche del veicolo.

"Electric Days è una grande festa di divulgazione, la prima organizzata in Italia sul tema della mobilità elettrificata - ha commentato Alessandro Lago, direttore di Motor1.com e ideatore dell’iniziativa - grazie alla quale automobilisti, famiglie e bambini sono venuti sulle sponde del Lago dell’Eur per trovare una risposta alle tante domande che tutti ci poniamo sulla transizione energetica". "Perché una sfida così grande e complessa - ha detto ancora Lago - si può vincere solo se si diffonde la consapevolezza delle opportunità che ci sono per le persone e per il Paese. La strada è ancora lunga ma possiamo riuscirci mettendo insieme aziende, associazioni e istituzioni, e soprattutto promuovendo occasioni per fare informazione superando pregiudizi e allarmismi”.