Hyvia al World Hydrogen Summit 2023 di Rotterdam

Al World Hydrogen Summit 2023 di Rotterdam ci sarà anche Hyvia. La joint-venture lanciata da Renault Group e Plug Power parteciperà infatti per il secondo anno all'evento nei Paesi Bassi e l'occasione sarà anche quella per testare Renault Master Van H2-Tech con i clienti.

Nello stand Hyvia sarà possibile scoprire il furgone a idrogeno a zero emissioni, ricarica in 5 minuti e autonomia di oltre 400 km. L'11 maggio, alle ore 15.20, Mehdi Ferhan, Coo di Hyvia, e Anouk Poelmann, Ceo di Renault Paesi Bassi, terranno la conferenza 'Hyvia & Renault Netherlands: at the forefront of hydrogen mobility'.

La joint-venture si sta sviluppando nei Paesi Bassi, con il sostegno di Renault Paesi Bassi, dove diverse aziende forniranno in varie città servizi post-vendita per i veicoli a idrogeno: Terwolde Groningen, Stam Amersfoort, Bochane Arnhem e Van Mossel Rotterdam.

Hyvia ha annunciato anche la creazione di Hyvia Financial Services, una soluzione di finanziamento per i veicoli e le stazioni di ricarica a idrogeno, che verrà progressivamente sviluppata in Europa. Inoltre, la stessa realtà votata all' idrogeno organizzerà una conferenza sulla mobilità il prossimo 25 agosto, con i suoi partner Plug, Gruppo Renault, Alpine Bwt F1 Team e Renault Paesi Bassi, in occasione del Gran Premio del Belgio di Formula 1 a Zandvoort.