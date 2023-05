Luvly O, pezzi in scatole stile Ikea per le micro fabbriche

Fondata nel 2015 a Stoccolma da Håkan Lutz, Bjorn Lindblom e David Egertz la Luvly (nome che unisce la sigla Luv, cioè Light Urban Vehicle, alla desinenza ly per richiamare il termine Lovly cioè amabile) è curiosamente un'azienda sviluppata attorno ad un mono prodotto che racchiude però molte innovazioni.



Si tratta della microcar elettrica Luvly O pensata e progettata non solo per accompagnare la decarbonizzazione della mobilità urbana ma anche (e soprattutto) rivoluzionare la filiera produttiva.

La stessa azienda svedese descrive così la sua missione: "Luvly sviluppa veicoli urbani leggeri ultra sostenibili. Luv che offrono ai consumatori - si legge sulla pagina LinkedIn di Luvly - un accesso conveniente a scelte di trasporto merci e passeggeri sostenibili, sicure ed etiche".

"Mentre la piattaforma infrastrutturale brevettata cedibile su licenza e il kit di sviluppo tecnologico consentiranno lo sviluppo e la produzione di Luv da parte di terzi, creando una soluzione globale conveniente e personalizzabile per innovazioni veicolari nuove di zecca". L'ipotesi è un prezzo di vendita di 10mila euro.

Lo schema produttivo ideato da Lutz, Lindblom Egertz è infatti diverso dai normali contratti di montaggio Ckd che partono da veicoli semicompleti, e prevede la spedizione in un container dei pezzi da assemblare in stile Ikea, cioè imballati in scatole piatte, Un singolo container può così fornire alla micro-fabbrica del 'costruttore su licenza' i pezzi totalmente riciclabili necessari per assemblare 20 Luvly O, con costi molto bassi grazie al taglio delle spese di produzione.

Secondo una filosofia che il costruttore di Stoccolma definisce 'tecnologia da corsa a formula lenta' Luvly O - che è lunga 2,70 m - pesa solo 380 kg e può dunque limitarsi a due pacchi batteria 'asportabili' che pesano 15 kg l'uno e che erogano in totale 6,4 kWh.

La microcar - ideale per l'uso in città può così essere ricaricata con modalità analoghe alle e-Bike, compreso il trasporto delle batterie in casa. A livello di prestazioni Luvly O (che è da consirarsi un quadriciclo) ragione i 90 km/h e consuma 6 kWh ogni 100 km, per un'autonomia, prettamente urbana, di 100 km.