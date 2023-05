Regione Lombardia, 12 milioni per i veicoli più ecologici

Dodici milioni di euro sotto forma di incentivi dedicati all'acquisto di veicoli più ecologici. Lo stanziamento è stato deciso dalla giunta della Regione Lombardia che ha approvato oggi la delibera che determina i contributi per rinnovare il parco veicolare.

Un sostegno economico, per chi sostituisce il proprio veicolo o acquista un'auto a zero emissioni (elettrici puri o a idrogeno) compreso tra 1.000 e i 4.000 euro.

Sono ammissibili investimenti per l'acquisto di autovetture di nuova immatricolazione o già immatricolate successivamente all'1 gennaio 2022 intestate a una casa costruttrice di veicoli o a un venditore/concessionario di categoria M1 in grado di garantire bassissime o zero emissioni di inquinanti.

"L'azione di Regione Lombardia, mirata a coniugare sostenibilità ambientale a incentivi economici che permettano ai cittadini di poter accedere all'acquisto di mezzi moderni e tecnologicamente avanzati, resta al centro della nostra azione di governo" spiega il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana.

"In questo modo - aggiunge - andiamo incontro alle esigenze di tanti cittadini consentendo loro di poter sostituire automobili di vecchia e vecchissima generazione".

"Un contributo atteso da tante famiglie - prosegue l'assessore all'Ambiente Giorgio Maione - e che le sostiene in un momento economicamente impegnativo come quello dell'acquisto di un'automobile".

Il sostegno regionale varia a seconda della capacità di ridurre le emissioni inquinanti del veicolo acquistato. "Il principio è semplice - conclude Maione - più i lombardi si impegnano nel tagliare le emissioni, più Regione Lombardia è al loro fianco".