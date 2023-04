Auto elettriche, nel 2022 +15% di vendite nell'Ue,+55% negli Usa

Le vendite di auto elettriche nel 2022 sono aumentate del 15% in Europa e del 55% negi Stati Uniti. E al 2030, la quota delle auto elettriche sulle vendite totali in Cina, Ue e Stati Uniti salirà al 60%. Lo rivela il rapporto annuale sui veicoli elettrici della Iea, l'Agenzia internazionale dell'energia (organismo dell'Ocse).

Oggi è la Cina il mercato principale delle auto a batteria: il 60% di questi veicoli l'anno scorso è stato venduto lì.

Secondo la Iea, più di metà delle auto elettriche circolanti nel mondo sono in Cina. Il paese del Dragone domina il mercato delle batterie e della componentistica, e l'anno scorso le sue esportazioni di auto elettriche sono aumentate di più del 35%.

Tuttavia, il rapporto sostiene che "ambiziosi programmi politici nelle principali economie, con il Fit for 55 nell'Unione europea e l'Inflation Reduction Act negli Stati Uniti, è previsto che aumenteranno ulteriormente la quota di mercato dei veicoli elettrici in questa decade e oltre".