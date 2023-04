Dacia Spring, l'elettrica ideale per car sharing urbano Zity

Mai come in questi giorni, con la circolazione a Milano ‘sottosopra’ per gli eventi del Salone del Mobile, della Design Week e del Fuorisalone, sono perfette le soluzioni di mobilità intelligente con impatto zero come quello offerto da Zity. Il servizio di car sharing 100% elettrico free-floating che - dopo Madrid (2017), Parigi (2020) e Lione (marzo 2022) - è infatti attivo nella capitale del design con una flotta di efficenti Dacia Spring. . In questo modo a Milano ci si può muovere anche quando i taxi sono un miraggio e gli spostamenti con auto private un sogno.

Lo si fa sfruttando una delle 450 Dacia Spring 100% elettriche. Vetture perfette per la città perché compatto (3,73 m di lunghezza) e robusto, ma anche comode e in grado di offrire un elevato confort con ogni clima, a differenza di quasi tutte le soluzioni per l’ultimo miglio e la micromobilità. Per a durata della Design Week, Zity by Mobilize ha deciso di fornire la più ampia estensione di servizi di car sharing ai cittadini, venendo incontro alle esigenze dei milanesi e turisti stranieri, che cercano soluzioni efficienti e rapide per muoversi da location a location, anche quando mezzi pubblici e taxi non sono sufficienti a soddisfare la grande domanda di mobilità.

Così facendo, Zity continuerà a promuovere una mobilità sempre più green, sicura e soprattutto, libera: senza chiavi, senza limite di chilometri, senza pensieri, in pieno stile Zity. La flotta di 450 Dacia Spring 100% elettriche fino al 23 aprile, istituirà delle aree bonus in prossimità delle zone ‘caled’ della città dove si svolgeranno gli eventi della settimana. Per gli utenti che termineranno il proprio viaggio in queste aree, sarà disponibile un 15% di credito nel proprio saldo Zity – comodamente consultabile tramite app – applicabile al successivo noleggio, fino a un rimborso massimo di 2 euro. Per dare la massima continuità all’esperienza ed evitare ulteriore stress, Zity ha moltiplicato x2 anche i vantaggi legati al noleggio di una Dacia Spring al momento della registrazione al servizio, consentendo, per questo periodo limitato di tempo, di spendere ben 20 euro di saldo gratuito – e non la consueta tariffa di 10 euro.

Grazie alla sua autonomia di 305 km in ciclo WLTP City e alle funzioni di connettività (Apple Car Play e Android Auto), Dacia Spring l’auto ideale per le necessità quotidiane degli utenti di car sharing nel capoluogo lombardo. Una soluzione che soddisfa perfettamente la consapevolezza ambientale dei milanesi e la loro attenzione per la tecnologia e il progresso si riflettono nell’interesse che rivolgono a Zity. Per la prima volta il servizio car sharing 100% elettrico free-floating con le Dacia Spring viene integrato in un’altra applicazione di mobilità.

Si tratta di Free Now che permette la gestione completa del viaggio, e cioè rilevamento – localizzazione del veicolo; prenotazione; noleggio del veicolo; pagamento, a tutto vantaggio del cliente e della semplificazione dei suoi spostamenti. Zity ha inoltre sviluppato un nuovo servizio clienti denominato Help System che, a partire dallo scorso marzo consente agi utilizzatori di formulare determinate richieste o effettuare transazioni attraverso l’applicazione mobile in modo semplice e intuitivo.

Questo nuovo servizio - disponibile in quattro lingue cioè spagnolo, inglese, francese e italiano – consentirà di risparmiare tempo nell’utilizzo del servizio, guidando gli utenti nell’applicazione in modo che siano in grado di gestirla autonomamente o permettendo loro di rivolgersi al servizio clienti per gestire eventuali incidenti. Le procedure di Help System comprendono la modifica dei dati del conto o l’aggiornamento dei documenti relativi alla registrazione; le informazioni su eventuali incidenti al veicolo (ed anche problemi di apertura o chiusura dell’auto) e regolarizzazione degli stessi; informazioni su pagamenti, spese impreviste, multe o richieste di fattura e, infine, gestione degli errori relativi ai codici promozionali e agli oggetti smarriti.

Dal dicembre dello scorso anno, il servizio di Zity (che ricordiamo è la società di mobilità partecipata da Ferrovial e dal Gruppo Renault) con le Dacia Spring è disponibile anche all’aeroporto di Milano-Linate, con 10 parcheggi riservati esclusivamente a questo servizio.