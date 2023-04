'Offerta speciale' car sharing elettrico a Bologna

A partire da domani, mercoledì 19 aprile, i residenti nel Comune di Bologna potranno utilizzare il servizio 'Corrente', il car sharing elettrico del Gruppo Tper, a condizioni di assoluto favore.

Il Comune di Bologna e Srm, l'Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale del capoluogo dell'Emilia-Romagna e della sua area metropolitana, lanciano una promozione con il car sharing a flusso libero 100% elettrico del Gruppo Tper, per potenziare la sharing mobility a emissioni zero a seguito del progetto PrImus finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica L'iniziativa - si spiega - è riservata ai primi 900 utenti che ne faranno richiesta. Per ottemperare ad un preciso requisito previsto dal finanziamento nazionale la cui finalità è attrarre nuovi utenti, i richiedenti dovranno essere residenti a Bologna e aver attivato l'iscrizione al servizio Corrente in data successiva al 21 novembre 2022.

L'utente caricando 20 euro di credito vedrà il proprio credito aumentare a 220 euro. Praticamente il corrispettivo omaggio corrisponde (con un utilizzo medio) a sei mesi pressoché gratuiti del servizio. Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2023. Ogni utente potrà beneficiare di una sola promozione e comunque sino ad esaurimento plafond.