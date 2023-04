Ari Motors 902: van elettrico da città

L'Ari Motors 902 è un van elettrico tedesco che offre spostamenti ad impatto zero in città. Le sue misure, secondo quanto riportato da carscoops.com, sono inferiori ai 3 metri di lunghezza, precisamente 2,95 metri.

Nonostante questo, il bagagliaio ha una capacità di 766 litri, così il veicolo consente di spostare merci nel centro urbano effettuando diverse tappe, visto che l'autonomia va dai 110 km ai 200 km. Le prestazioni offerte dal propulsore da 20 CV indicano una velocità massima di 90 km/h.

Il design presenta una fascia Led frontale che caratterizza questa prospettiva, ed anche nella vista posteriore spiccano i gruppi ottici a tutta larghezza uniti da un elemento centrale.

L'abitacolo si contraddistingue per un piccolo display davanti al guidatore ed uno schermo più grande inserito nella zona centrale della plancia. I tasti fisici sono ridotti al minimo, e sono alloggiati in un elemento posizionato al di sotto del display per l'infotainment.

Dedicata al mercato europeo, Ari Motors 902 ha un prezzo base di 13.990 euro.