L'ex distributore diventa stazione di noleggio di biciclette

E' stata completata la ristrutturazione dell'edificio dell'ex distributore di benzina in Piazza Verdi, a Bolzano, trasformato in una stazione di noleggio di biciclette. L'edificio rinnovato è stato inaugurato alla presenza, tra gli altri, di Daniel Alfreider, assessore provinciale alla mobilità, del vicesindaco di Bolzano, Luis Walcher, dell'assessore comunale alla mobilità, Stefano Fattor, e del presidente di sta, Martin Fill.

"La struttura fa parte di una rete provinciale di noleggio bici, per cui ora è possibile noleggiare comodamente le biciclette anche a Bolzano e restituirle lì, o in un'altra stazione di noleggio. Tutto questo in un ambiente storico di grande fascino - ha affermato Alfreider - Con il noleggio bici si aggiunge un importante tassello alla mobilità pubblica complessiva del capoluogo. Questo soddisfa anche i requisiti del nuovo AltoAdigePlan per la mobilità di domani.

L'edificio appena ristrutturato sarà ora occupato dall'azienda pusterese Papin, che si occupa del noleggio di biciclette a diverse stazioni ferroviarie dell'Alto Adige. In futuro, in Piazza Verdi sarà possibile noleggiare le biciclette ed effettuare piccole riparazioni. Inoltre, saranno disponibili docce dedicate ai ciclisti, un punto per le informazioni sui trasporti pubblici e un punto vendita per la bikemobil Card.

L'edificio di Piazza Verdi appartiene al Comune di Bolzano, che lo mette a disposizione della società inhouse Sta - Strutture Trasporto Alto Adige SpA. Quest'ultima ha anche eseguito i lavori di ristrutturazione. La stazione di servizio è un edificio costruito nel 1949 dagli architetti Pelizzari, Plattner e Gubiani. Il costo totale dei lavori di ristrutturazione ammonta a 1,2 milioni di euro.