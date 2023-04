Asp Asti ha avviato bando di gara per 12 bus elettrici

Il Comune di Asti ha condiviso con Asp, L'azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano, l'opportunità di investire su mezzi di trasporto elettrici.

L'azienda ha avviato un progetto di conversione del parco mezzi, attualmente composto da 40 autobus.

"Il piano di sostituzione - spiega Asp in una nota - si suddivide in due fasi che saranno completate entro giugno 2025.

La prima è stata già avviata con la pubblicazione di un bando di gara per l'acquisto di dodici bus elettrici, per un importo totale di 7.440.000 euro, di cui 2.480.000 Euro, finanziati dal Pnrr, e 4.960.000 Euro finanziati dal Psnms (Piano strategico nazionale mobilità sostenibile). Si tratta del primo bando di gara per il quale Asp utilizza fondi assegnati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".

La consegna dei 12 nuovi bus è prevista entro il 2024.

"Il Pnrr, che in questi giorni è al centro delle cronache nazionali, è una risorsa importante che intendiamo sfruttare, unitamente ai fondi del Psnms, per dotare la nostra città di autobus moderni e, soprattutto, ecologici - commenta il sindaco di Asti Maurizio Rasero -. Trovo corretto che anche il trasporto pubblico locale astigiano si adegui al concetto di mobilità sostenibile".