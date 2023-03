Volvo Trucks consegna suo primo camion elettrico in Africa

Volvo Trucks ha consegnato il suo primo camion elettrico in Africa: si tratta di un modello FE Electric allestito come compattatore. Acquistato dalla società di raccolta rifiuti marocchina Arma, il mezzo ecologico a breve entrerà in servizio nella città di Rabat.

Disponibile anche nelle varianti per il trasporto di materiali di consumo e per lavori di edilizia leggera, il Volvo FE Electric è accreditato di un peso lordo sino a 27 tonnellate.

Configurabile con cabina corta, comfort, lunga o con ingresso ribassato, adotta un motore da 330 kW con picco di potenza massima a 400 kW e può essere equipaggiato con 3 o 4 batterie, per un'autonomia di utilizzo da 120 a 200 km per ciclo di ricarica.

Rispetto all'analoga propostaa gasolio del medesimo costruttore, la variante Electric permette nell'utilizzo come compattatore per la raccolta rifiuti un risparmio di emissioni di CO2 di 30 tonnellate ogni anno.

"Questo è un momento di orgoglio, facciamo il primo passo verso un trasporto elettrico più sostenibile in Africa - sottolinea Martin Nilsson, managing director di Volvo Trucks Marocco -. Ciò dimostra chiaramente che i veicoli elettrici a zero emissioni hanno un ruolo importante da svolgere in molte parti del mondo. Volvo è il primo brand internazionale con veicoli elettrici pesanti in operazioni commerciali in Marocco.

Abbiamo la più ampia linea di camion elettrici nel settore che rende possibile elettrificare una grande parte di trasporto pesante già da oggi",