Maxi ordine di 95 bus elettrici Mercedes-Benz per Amburgo

Mercedes-Benz si è aggiudicata una maxi commessa di autobus elettrici per l'area metropolitana di Amburgo. Una flotta di 95 eCitaro sarà consegnata a partire da fine anno ed entro il 2024 all'azienda dei trasporti Verkehrsbetriebe-Hamburg-Holstein GmbH che opera nella città tedesca e nella sua provincia. Siglata anche un'opzione per ulteriori 155 mezzi EV, da fornire entro il 2028.

Con questo nuovo ordine Amburgo, che ha già in servizio 37 fra eCitaro ed eCitaro Gs, diventerà entro il prossimo anno una vera portabandiera nel mondo dell'efficienza del modello della Stella, con 132 veicoli a zero emissioni per il trasporto pubblico operativi nell'area. L'ordine appena siglato con VHH prevede la fornitura di 47 esemplari a 3 porte del bus "green" del gruppo di Stoccarda e di 48 articolati a quattro porte. Entrambi adottano tecnologie di ultima generazione per le batterie e i motori elettrici che permettono ampie autonomie di esercizio.

Equipaggiati, rispettivamente, con accumulatori NMC3 da 490 e 588 kWh, i due modelli sfrutteranno stazioni intermedie di ricarica, sistemate per esempio ai capolinea, per incrementare ulteriormente il loro raggio d'azione quotidiano.

Da citare che oltre all'ingresso agevolato per i disabili, questi bus prevedono prese Usb per la ricarica dei dispositivi elettronici dei passeggeri e schermi TFT da 29 pollici per la diffusione delle principali informazioni. (