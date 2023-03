Accordo Bper - Elettra per car sharing ai dipendenti

Sono circa un centinaio di dipendenti di Bper Banca che, grazie a un accordo sottoscritto con Elettra Car Sharing, potranno utilizzare le auto elettriche per gli spostamenti di servizio. Auto che saranno a disposizione di tutte le filiali presenti in città e che saranno utilizzate principalmente dai "gestori imprese" che hanno come ruolo quello di andare a visitare i clienti. Elettra, società di Duferco Energia che gestisce il car sharing nel capoluogo ligure conta su un parco auto di circa 150 vetture full electric distribuite sul territorio e Bper è tra i primi istituti bancari ad aderire a questo tipo di iniziativa. "Bper Banca pone la massima attenzione sul concetto di sostenibilità - ha sottolineato Flavia Mazzarella, Presidente di Bper - e lo testimoniano diverse iniziative sviluppate sul tema della mobilità sostenibile. Questo nuovo progetto rappresenta un ulteriore impegno verso una mobilità a zero emissioni".

L'accordo rappresenta un punto importante per allargare l'uso della piattaforma di Car Sharing coinvolgendo sempre più anche le imprese. "La partnership con Bper Banca - aggiunge Marco Castagna, presidente di Duferco Energia - conferma la crescente attenzione verso un nuovo modello di mobilità sostenibile e condivisa. La nostra volontà è quella di qualificarci sempre di più come partner di mobilità green per le aziende, alle quali siamo in grado non solo di fornire un servizio innovativo e smart ma anche di restituire annualmente un attestato ufficiale relativo alla riduzione delle emissioni di CO2". L'intesa è stata firmata da Gianluca Fontana, responsabile del Servizio Internal Customers di BPER Banca e Marco Silvestri, Direttore di Elettra Car Sharing.