Benevento, cinque nuovi bus ecologici per flotta green

"Con questi cinque nuovi autobus che oggi inauguriamo abbiamo raggiunto un tasso di svecchiamento della flotta del trasporto pubblico urbano pari al 90 per cento.

Si tratta di mezzi con tecnologie a bassissimo impatto ambientale e quindi facciamo un ulteriore passo verso la transizione verde e il miglioramento della qualità dell'aria: la nostra amministrazione ha varato una rivoluzione della mobilità in senso ecologico". Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella durante la cerimonia d'inaugurazione dei nuovi cinque autobus che il Comune di Benevento ha concesso in comodato a "Trotta Mobility", concessionaria del servizio di trasporto pubblico in città.

"Era dal 2003 - ha aggiunto Mastella - che non arrivavano nuovi mezzi, poi con noi ne sono arrivati tredici in pochi anni.

Faccio appello ai cittadini affinché sviluppino una maggiore sensibilità verso l'utilizzo del mezzo pubblico: a volte è meglio lasciare l'auto in garage e prendere l'autobus, soprattutto se - come a Benevento - sono confortevoli e hanno costi contenuti".

Mastella ha poi concluso ricordando anche che "con questo rinnovamento della flotta e la dislocazione del terminal bus extraurbani alla Stazione centrale porteremo a compimento una strategia di combinazione intelligente del trasporto su gomma di cui beneficeranno i cittadini".