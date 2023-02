Full cell Toyota di seconda generazione per Hyliko

Le Fuel Cell Toyota di seconda saranno utilizzate dalla start-up francese Hyliko sui trucks per la propria offerta a emissioni zero. Questa nuova collaborazione nel settore dei trucks arricchisce il portafoglio di partrnership nelle quali Toyota fornisce la propria tecnologia a celle a combustibile per soluzioni di mobilità ad idrogeno in diversi settori, tra cui treni, autobus, generatori elettrici e numerose applicazioni marine.

"Toyota Motor Europe - si legge in una nota - vede con favore l'utilizzo della propria tecnologia nel più ampio settore dei veicoli commerciali, come mezzo per accelerare la crescita della mobilità a idrogeno a emissioni zero. In particolare, vede grandi prospettive di sviluppo nei trucks, che sono responsabili del 77% di tutte le merci trasportate sulle strade europee".

La massa ridotta dei sistemi a idrogeno consente un carico utile maggiore ed il rifornimento rapido di idrogeno permette di massimizzare i tempi di utilizzo dei mezzi pesanti. La domanda di grandi volumi di idrogeno nel campo dei veicoli pesanti, contribuisce quindi allo sviluppo ed alla sostenibilità economica delle infrastrutture per l'erogazione dell'idrogeno.

A livello globale, Toyota sta già lavorando con diversi partner per integrare la tecnologia Fuel Cell nel trasporto pesante. Il progetto 'Shore to Store' negli Stati Uniti, iniziato nel 2019, ha recentemente dimostrato che i trucks elettrici a celle a combustibile possono eguagliare le prestazioni diesel e fornire un'alternativa a emissioni zero pronta per l'implementazione commerciale.

Hyliko metterà sul mercato due modelli di truck a celle a combustibile: una motrice da 44t e un truck fisso da 26t (disponibile nelle versioni 6x2 e 6x4). Ognuno di questi modelli sarà equipaggiato con due moduli a celle a combustibile Toyota.

Come parte dell'offerta di leasing per i trucks, Hyliko prevede di realizzare la propria infrastruttura di idrogeno verde, comprensiva di produzione, stoccaggio e distribuzione di carburante.